Действительно ли угроза обрушения фронта выросла в разы: в Украине сделали заявление

По состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения стабилизирована, несмотря на тяжелые бои. Врагу не удалось прорваться на Востоке и Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и в Сумской области", — отметил Андрей Коваленко.

Он добавил, что фронт сегодня насыщен дронами, а военным приходится преодолевать большие дистанции до линии боевого соприкосновения пешком, поскольку мотоциклов на всех не хватает, а техника стала легкой мишенью.

"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве. Конечно, все это не отменяет того, что на фронте сложные бои и очень трудно", — пояснил руководитель ЦПД.

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