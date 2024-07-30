Где пройдет второй Саммит мира: МИД Украины сделал заявление

Украина еще не определилась с местом проведения второго Саммита мира, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, дипломатический процесс решения этого вопроса еще продолжается.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Георгий Тихий во время брифинга заявил, что Украина работает над вопросом места проведения второго Саммита мира, однако окончательно не определилась, какая страна сможет принять мирное мероприятие.

"Что касается второго Саммита мира, то этот процесс все еще продолжается, и рассматривается несколько мест его проведения. На этом я остановлюсь, потому что преждевременно раскрывать все карты, пока дипломатический процесс продолжается", — сказал Тихий.

Также представитель МИД Украины не исключил, что Россия может принять участие в Саммите мира. По его словам, Украине нужен справедливый мир, который окончит войну.

"Вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добродетельно. И здесь действительно важны два фактора: давление на поле боя, давление на международной арене. Эти два компонента. Это то, что влияет действительно, на способность России, желание России вести переговоры добросовестно", — заявил спикер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что второй Саммит мира может пройти в одной из стран Глобального юга. Президент Владимир Зеленский на первом мирном саммите заявил, что общался с представителями Саудовской Аравии, которая, по его словам, может принять второй Саммит мира. Также известно, что Украина планирует организовать новый саммит мира до президентских выборов в США, то есть до конца ноября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит визит в Украину. Ожидается, что главной темой разговора будет участие индийского лидера на следующем Саммите мира.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на призыв Зеленского принять участие России во втором Саммите мира.