Где оккупанты оказались в "мешке": пойдут ли вперед россияне после Великой Новоселки

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Кравцев Сергей
Довольно продолжительные бои шли за из Великую Новоселку Донецкой области. В конце концов оккупантам удалось прорвать в населенный пункт, который был настоящим укрепрайоном для ВСУ. Почему оккупация россиянами Великой Новоселки может закончиться для них катастрофой? Пойдут ли дальше россияне после Великой Новоселки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что продвижение врага в Донецкой области несколько замедлилось, а в Великой Новоселке оккупанты попали в своеобразный мешок.
По его словам, теперь Великая Новоселка будет тем элементом, где ситуация будет решаться уже в зависимости от того, у кого больше будет сил и хитрости. Он отметил, что сейчас там стоит 8 армия противника и, если она будет двигаться на Покровское направление, то это повлечет через некоторое время еще большую активизацию боевых действий на нем.
Згурец напомнил, что на днях, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки "Хортица" и он будет отвечать за участок, простирающийся от Купянска до Лиманского направления и до Большой Новоселки, а это сейчас самые проблемные направления.
По его словам, сейчас важно остановить врага.
Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в интервью "Общественному радио" заявил, чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить очень много усилий, ведь там у них нет плацдарма.
Он пояснил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, Украина усиливала свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".
Чтобы создать плацдарм, россиянам нужно форсировать реку, говорит спикер, поэтому оккупанты вряд ли будут продолжать двигаться в этом направлении.
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