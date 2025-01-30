Где оккупанты оказались в "мешке": пойдут ли вперед россияне после Великой Новоселки

Довольно продолжительные бои шли за из Великую Новоселку Донецкой области. В конце концов оккупантам удалось прорвать в населенный пункт, который был настоящим укрепрайоном для ВСУ. Почему оккупация россиянами Великой Новоселки может закончиться для них катастрофой? Пойдут ли дальше россияне после Великой Новоселки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Выиграет тот, у кого будет больше будет сил и хитрости

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что продвижение врага в Донецкой области несколько замедлилось, а в Великой Новоселке оккупанты попали в своеобразный мешок.

"Если мы сейчас посмотрим на динамику боевых столкновений, то она несколько ниже. Продвижение противника есть по площадям где-то в пределах 200 кв.км, что вдвое меньше, чем в декабре и втрое меньше, чем в ноябре", — отметил эксперт.

По его словам, теперь Великая Новоселка будет тем элементом, где ситуация будет решаться уже в зависимости от того, у кого больше будет сил и хитрости. Он отметил, что сейчас там стоит 8 армия противника и, если она будет двигаться на Покровское направление, то это повлечет через некоторое время еще большую активизацию боевых действий на нем.

Згурец напомнил, что на днях, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки "Хортица" и он будет отвечать за участок, простирающийся от Купянска до Лиманского направления и до Большой Новоселки, а это сейчас самые проблемные направления.

"Возможно увидим какие-то позитивы, но это не быстрые действия, которые будут уже завтра", — добавил Згурец.

По его словам, сейчас важно остановить врага.

Россиянам нужно форсировать реку, чтобы прорываться вперед

Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в интервью "Общественному радио" заявил, чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить очень много усилий, ведь там у них нет плацдарма.

Он пояснил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, Украина усиливала свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

"Вывоз раненых и усиление личного состава происходит через переправу на реке. У нас хотя бы есть плацдарм, а у противника пока его нет. Поэтому, если смотреть тактически, для россиян надо очень много усилий, чтобы продолжать наступление именно из Великой Новоселки", — отметил Секач.

Чтобы создать плацдарм, россиянам нужно форсировать реку, говорит спикер, поэтому оккупанты вряд ли будут продолжать двигаться в этом направлении.

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