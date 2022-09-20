Гайдай назвал настоящую цель Кремля с «референдумом» на Донбассе

Скрытая мобилизация, которая идет полным ходом в России, не дает ожидаемого результата и у оккупантов по-прежнему большие проблемы с живой силой на войне против Украины. После проведения постановочных "референдумов" о присоединении Луганской и Донецкой областей к России у Путина появится шанс объявить всеобщую мобилизацию и войну Украине за якобы атаку на территорию России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает "Радио Свобода".

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Сергей Гайдай считает, что над "результатами" фейкового "референдума" никто долго не будет думать в России. Эти "результаты" покажут якобы желание жителей Донецкой и Луганской областей войти в состав России. Москва по-быстрому постарается все это провести. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет "прямым нападением на Россию". Это развяжет руки Кремлю в вопросе всеобщей мобилизации уже не для участия в "спецоперации", а для участия в самой настоящей ничем не замаскированной войне против Украины.

По словам главы Луганской ОВА, у россиян огромные сложности с набором людей. Живой силы катастрофически не хватает. Потому могут пойти на такой хитрый шаг.

Что касается продвижения ВСУ в Луганской области, то Сергей Гайдай отметил, что пока можно говорить о немногих населенных пунктах Луганщины, которые украинским военным удалось освободить, но вскоре ситуация может изменится.

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