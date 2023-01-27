Гарри Каспаров рассказал, когда рухнет режим Путина

Один из крупнейших критиков российского президента – Гарри Каспаров, призывает Запад четко объявить своей целью полную победу Украины. Он также успокаивает ядерные угрозы Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова для издания BILD.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и Путин. Фото из открытых источников

Гроссмейстер Гарри Каспаров — активный противник войны в Украине и режима Путина. Сейчас чемпиона мира по шахматам является политическим беглецом. 59-летний мужчина получил в 2014 году гражданство Хорватии, где и проживает сейчас.

Каспаров дал интервью для немецкого журнала BILD, где рассказал, когда рухнет режим Путина.

"Как только Крым будет освобожден, режим Путина упадет. Таким режимам нужна объединяющая их идеология миф. Когда россияне видят потерю Крыма, миф разрушается. Поэтому немецкое правительство должно четко заявить: Цель — освобождение всей Украины", — говорит Гарри Каспаров.

Шахматист отмечает, что Германия имеет моральную обязанность противостоять российской агрессии. По мнению Гарри Каспарова , преступления путинского режима были созданы благодаря немецким деньгам, ведь Берлин хотел получать все "более дешевого газа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия обвинила Кремль в извращении слов ради своей пропаганды.

Также "Комментарии" писали об возмущении России. Представителей Кремля не пригласили на церемонию освобождения узников нацистских концлагерей, которая проходит каждый год 27 января в польском городе Освенцим. Именно там был один из самых больших лагерей смерти, которые создали нацисты для убийства евреев и других национальностей.

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