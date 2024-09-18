Гарантий безопасности недостаточно: у Зеленского объяснили, какой шаг ждут от Запада, ради мира

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Только лишь одних гарантий безопасности со стороны западных союзников Украины недостаточно для установления продолжительного мира и безопасности в Европе. О продолжительном мире можно будет говорить только тог, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в колонке экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и главы Офиса президента Андрея Ермака "Как достичь мира посредством силы в Украине".
Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников
Ермак и Расмуссен в своей колонке пишут, что в ближайшие месяцы их усилия будут сосредоточены на том, чтобы эти гарантии были реализованы.
Однако, подчеркивают Ермак и Расмуссен, чтобы не допустить победу российского диктатора Владимира Путина, нужно "гораздо больше, чем просто гарантии безопасности".
Ермак и Расмуссен сошлись во мнении, что единственный способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе – это гарантировать членство Украины в НАТО не на уровне общих деклараций, а конкретными шагами. Авторы статьи предостерегают, если Украина останется в серой зоне между Россией и Альянсом, это даст причину для нового витка агрессии и насилия. Лидеры НАТО должны действовать решительно и предложить Украине путь к членству.
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп хотел выйти из НАТО во время своего президентства: Столтенберг впервые назвал причину.
Новости