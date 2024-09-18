Гарантий безопасности недостаточно: у Зеленского объяснили, какой шаг ждут от Запада, ради мира

Только лишь одних гарантий безопасности со стороны западных союзников Украины недостаточно для установления продолжительного мира и безопасности в Европе. О продолжительном мире можно будет говорить только тог, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в колонке экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и главы Офиса президента Андрея Ермака "Как достичь мира посредством силы в Украине".

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Вместе с немедленной поддержкой союзники Украины должны обязаться предоставлять ей военную технику и финансовые ресурсы столько, сколько потребуется. Украина уже получила долгосрочные гарантии безопасности от более чем 30 стран в рамках Киевского договора безопасности, соавторами которого мы являемся. Теперь пора доказать, что эти гарантии имеют силу", — говорится в публикации.

Ермак и Расмуссен в своей колонке пишут, что в ближайшие месяцы их усилия будут сосредоточены на том, чтобы эти гарантии были реализованы.

"Для этого мы будем проводить мониторинг их выполнения, оценку новых угроз и акцентирование на том, как потребности Украины согласовываются с более широкой стратегией обороны Европы", — рассказали глава Офиса президента и бывший генсек НАТО.

Однако, подчеркивают Ермак и Расмуссен, чтобы не допустить победу российского диктатора Владимира Путина, нужно "гораздо больше, чем просто гарантии безопасности".

Ермак и Расмуссен сошлись во мнении, что единственный способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе – это гарантировать членство Украины в НАТО не на уровне общих деклараций, а конкретными шагами. Авторы статьи предостерегают, если Украина останется в серой зоне между Россией и Альянсом, это даст причину для нового витка агрессии и насилия. Лидеры НАТО должны действовать решительно и предложить Украине путь к членству.

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