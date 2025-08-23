logo

Гарантии безопасности Украины: какие новости Зеленский пообещал уже в ближайшие дни
commentss НОВОСТИ Все новости

Гарантии безопасности Украины: какие новости Зеленский пообещал уже в ближайшие дни

Президент рассказал, что сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над архитектурой будущих гарантий безопасности

23 августа 2025, 15:45
Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом. В ходе беседы одной из тем, которая подымалась во время разговора, были потенциальные гарантии безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х.

Гарантии безопасности Украины: какие новости Зеленский пообещал уже в ближайшие дни

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – рассказал украинский лидер.

Также, по словам Владимира Зеленского, с главой правительства Нидерландов он говорил о совместных проектах и инвестициях в украинское оборонное производство, анонсировав "важные договоренности и встречу в ближайшее время".

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Владимир Зеленский.



