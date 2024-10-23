ФСБ конфискует бронемашины ООН: после «прогиба» Гутерриша РФ может готовить провокацию

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Ткачик Олеся
Во временно оккупированном Луганске представители ФСБ конфисковали бронемашины корпуса ООН, которые там остались после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Бронемашины ООН
По его информации, все автомобили были зарегистрированы на DP номерах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что такие действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики".
Также "Комментарии" рассказывали , что в РФ с пеной вокруг рта попытались защитить Гутерриша, уехавшего в Казань на саммит БРИКС. В частности, представитель МИД страны-агрессора Мария Захрова заявила, что Киев, якобы, не имеет права навязывать свою волю генсеку ООН.
Кроме того, есть мнение, что Гутерриш прибыл на саммит в Казань, поскольку надеется, что на каком-то этапе ООН привлекут к переговорам о прекращении войны в Украине.
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