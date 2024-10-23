Во временно оккупированном Луганске представители ФСБ конфисковали бронемашины корпуса ООН, которые там остались после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бронемашины ООН

По его информации, все автомобили были зарегистрированы на DP номерах.

"Часть из этих автомобилей были списаны официально. Но это не означает, что в перспективе эти бронемашины, с символикой ООН, не всплывут в рамках некой провокации. Даже не обязательно, что в Украине. Особенно после того как пан Гутерриш наелся российского кровавого каравая в Казани", — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что такие действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики".

Также "Комментарии" рассказывали , что в РФ с пеной вокруг рта попытались защитить Гутерриша, уехавшего в Казань на саммит БРИКС. В частности, представитель МИД страны-агрессора Мария Захрова заявила, что Киев, якобы, не имеет права навязывать свою волю генсеку ООН.

Кроме того, есть мнение, что Гутерриш прибыл на саммит в Казань, поскольку надеется, что на каком-то этапе ООН привлекут к переговорам о прекращении войны в Украине.



