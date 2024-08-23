Фронты Украины: победы, поражения, ожидания

В пятницу, 23 августа, отмечается День государственного флага Украины. А на субботу, 24 августа, выпадает День Независимости Украины. Между тем позади уже более 2,5 лет с начала широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну. Что можно сказать о ситуации на всех фронтах, включая внешнеполитический и информационный? Каков прогноз на будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

"Бархатный развод" с Советским Союзом сыграл злую шутку

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что тридцать три года назад никто даже не мог представить, где мы окажемся сейчас. "Бархатный развод" с Советским Союзом сыграл злую шутку: украинское общество поверило в то, что внешних угроз со стороны РФ нет, а впереди – только работа по развитию либеральной демократии.

"К сожалению, произошло не так, как думалось, и сегодня мы находимся в эпицентре военных действий, которые Европа не видела от окончания второй мировой войны. Но, несмотря на все скептические прогнозы, Украина выстояла! И хотя конца и края этим ужасным событиям пока не наблюдается, мы доказали свою субъектность и способность быть суверенным государством и политической нацией", – отметила эксперт.

Она заметила, по состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что ситуация сложная, но сбалансированная. Такой баланс удалось добиться беспрецедентной операцией в Курской области, которая планировалась в условиях тотальной секретности, а эффект неожиданности парализовал центры принятия решений в Кремле.

"Последствия этой операции, кто бы что не говорил, очень важны. Во-первых, это существенно подняло моральный дух украинского войска, которое в последние месяцы методично выжимали на Донетчине. Во-вторых, это лишний раз показало, что никаких красных линий больше не существует. Вместо них российское руководство продемонстрировало позицию страуса и, кажется, до сих пор не может прийти в себя. И третье, самое главное, сейчас все выглядит так, что сценарий, по которому Украину толкали на заморозку боевых действий по линии фронта, больше невозможен. Все "мирные планы" Китая, Турции, Бразилии за август 2024 потеряли свою актуальность", – констатировала Анна Малкина.

Впереди будет много сюрпризов

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поделился следующим комментарием:

"В контексте текущих событий, празднование Дня государственного флага Украины и Дня Независимости Украины в этом году приобретает особое значение, поскольку Украина продолжает свою борьбу за независимость и суверенитет на фоне российской агрессии. Некоторое время ситуация казалась пессимистично-устойчивой, но операция на Курщине дала новое дыхание, которое подогревают успешные операции СБУ и ГУР по аэродромам противника".

Эксперт отметил, ВСУ продолжают активные наступательные операции по разным направлениям, включая Курскую область.

"Слабая реакция путина на эти удары свидетельствует о серьезных внутренних проблемах России, в частности в управлении ресурсами и поддержке морального духа своих военных. Удары по аэропортам российской боевой авиации демонстрируют эффективность украинских стратегических операций и снижение способности России использовать свою авиацию в полную силу. Успешные операции ВСУ в Черном море, приведшие к фактическому освобождению моря от российского флота, являются ключевым достижением. Это открывает новые возможности контроля морских путей и создания более безопасных условий для украинского судоходства", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, Украина продолжает укреплять свои позиции на международной арене. Поддержка западных союзников остается стабильной, хотя и с ростом осторожности в некоторых странах, что может быть связано с внутренними политическими вызовами этих стран. Однако успехи на фронте, в частности на Курщине и Черном море, помогают Украине сохранять международное внимание и поддержку.

"Информационный фронт остается очень важным. Россия продолжает свои дезинформационные кампании, но успехи ВСУ позволяют Украине удерживать инициативу в информационном пространстве. Украинская сторона эффективно использует как традиционные медиа, так и социальные сети для распространения правдивой информации и подрыва российских нарративов", – прокомментировал Игорь Петренко.

Он отметил, что на ближайшие месяцы можно ожидать продолжения активных боевых действий, особенно в тех направлениях, где Украина имеет стратегические преимущества.

"Со своей стороны РФ тоже продолжит давление, здесь возможны тактические достижения, но не больше. Также нужно понимать, что любое наступление рано или поздно выдыхается и ключевым здесь будет то, что готовит Сырский и Зеленский, когда натиск российских войск начнет спадать. Существует возможность дальнейших успешных операций ВСУ, что еще больше ослабит позиции России. И это могут быть неожиданные участки фронта. Внешнеполитическая поддержка со стороны западных партнеров, вероятно, будет оставаться на высоком уровне, хотя, возможно, Украина будет сталкиваться с новыми вызовами в этом направлении, в частности, из-за изменений политических приоритетов в некоторых странах. Информационная война также будет продолжаться, и важно, чтобы Украина сохраняла контроль над нарративом, достигая более широкого международного понимания и поддержки", – считает эксперт.

Что касается того, что будет дальше, то Игорь Петренко отмечает, что пока сказать сложно.

"Есть ощущение, что курская операция – это только первая составляющая общего плана. Думаю, впереди будет много сюрпризов", – подытожил Игорь Петренко.

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