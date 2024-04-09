Фронту требуется открытость Генштаба по внедрению инновационных реформ. О чем речь

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Ткачик Олеся
Вооруженные силы нуждаются в реформах для того, чтобы их структура смогла отвечать нынешним потребностям в применении дронов, отметил Игорь Луценко.
Дроны на фронте
По его словам, на самом деле беспилотники стали основным видом вооружения и военной техники. Частично, говорит он, это произошло за неимением старых видов вооружения и боеприпасов к ним. Однако, подчеркнул военный, на дроны начали переходить, поскольку они дешевые, простые и интеллектуальные.
То есть, подчеркнул военный, именно дроны стали основным средством разведки, а также сбора информации, чтобы обеспечить ситуационную осведомленность командиров. Теперь же, добавил Луценко, именно беспилотники превращаются в основное средство поражения линейных подразделений.
Именно поэтому, уверен военный, абсолютно все подразделения, ведущие оборону или наступающие, должны строиться вокруг своего основного средства поражения — то есть дронов. По его мнению, и пехота, и минометы, и пулеметы, и саперы, и ПВО, и артиллерия должны помогать подразделениям дроноводов делать свою работу. А именно: прикрывать их и дополнять, усиливать их огневое поражение.
Как результат, считает Луценко, разведка, связь, ремонт, а также логистика должны строиться, прежде всего, вокруг задачи обеспечить эффективную деятельность дроновых ударников и саперов. Радиотехническая разведка и специалисты по радиоэлектронной борьбе должны быть частью дронового подразделения, работать под командованием его командиров, а не автономно.
Это, подчеркивает Луценко, нуждается в изменениях в качестве управления. По его словам, командиры мотопехотных или механизированных батальонов должны де-факто стать командирами подразделений воздушных, водных и наземных дронов. Для этого, добавляет военный, нужно соответствующее образование, курсы, включающие дистанционную и очную компоненты. То есть, подчеркнул он, необходимо фактически всю армию без исключения переучить на дроны. ВСУ следует роботизировать полностью, заявил Луценко.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению экспертов, именно дроны принесут победу Силам обороны.
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