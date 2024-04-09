Фронту требуется открытость Генштаба по внедрению инновационных реформ. О чем речь

Вооруженные силы нуждаются в реформах для того, чтобы их структура смогла отвечать нынешним потребностям в применении дронов, отметил Игорь Луценко.

Дроны на фронте

По его словам, на самом деле беспилотники стали основным видом вооружения и военной техники. Частично, говорит он, это произошло за неимением старых видов вооружения и боеприпасов к ним. Однако, подчеркнул военный, на дроны начали переходить, поскольку они дешевые, простые и интеллектуальные.

То есть, подчеркнул военный, именно дроны стали основным средством разведки, а также сбора информации, чтобы обеспечить ситуационную осведомленность командиров. Теперь же, добавил Луценко, именно беспилотники превращаются в основное средство поражения линейных подразделений.

"Не пулеметы, не минометы, не артиллерия с ее невысоким темпом стрельбы, не танки с их уязвимостью — а именно ФПВ-коптеры, работающие как камикадзе и как бомбардировщики, сейчас наиболее перспективны для Украины, учитывая международно-политические и экономические реалии"

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Именно поэтому, уверен военный, абсолютно все подразделения, ведущие оборону или наступающие, должны строиться вокруг своего основного средства поражения — то есть дронов. По его мнению, и пехота, и минометы, и пулеметы, и саперы, и ПВО, и артиллерия должны помогать подразделениям дроноводов делать свою работу. А именно: прикрывать их и дополнять, усиливать их огневое поражение.

Как результат, считает Луценко, разведка, связь, ремонт, а также логистика должны строиться, прежде всего, вокруг задачи обеспечить эффективную деятельность дроновых ударников и саперов. Радиотехническая разведка и специалисты по радиоэлектронной борьбе должны быть частью дронового подразделения, работать под командованием его командиров, а не автономно.

Это, подчеркивает Луценко, нуждается в изменениях в качестве управления. По его словам, командиры мотопехотных или механизированных батальонов должны де-факто стать командирами подразделений воздушных, водных и наземных дронов. Для этого, добавляет военный, нужно соответствующее образование, курсы, включающие дистанционную и очную компоненты. То есть, подчеркнул он, необходимо фактически всю армию без исключения переучить на дроны. ВСУ следует роботизировать полностью, заявил Луценко.

"А вообще, нам бы очень помогла открытость Генштаба к предложениям по инновационным реформам в армии. Изменения в технических характеристиках тех средств, которыми воюют солдаты на фронте, опережают структурные изменения в боевых подразделениях. Сейчас с россиянами воюет не стройная вертикаль, а сеть — в том числе и низовые инициативы, занимающиеся разведкой, поражением, РЭРом и РЭБом и т.д. Следовательно, с сетью нужно по-своему эффективно взаимодействовать. Сеть этого ждет"

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Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению экспертов, именно дроны принесут победу Силам обороны.



