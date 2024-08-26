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Фронт пришел в движение: в США установили, откуда Россия перебросила войска на Курщину

По информации ISW, командование российской армии вынуждено перебрасывать силы из Украины в Курскую область

сегодня, 07:25 comments1376
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Кравцев Сергей

Российские военные перебрасывают силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области. В частности, там фиксировали военных, которые ранее были на Харьковском и Северском направлениях и в районе Часового Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Фронт пришел в движение: в США установили, откуда Россия перебросила войска на Курщину

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики наблюдали за боевыми действиями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады ВДВ в Курской области, а также видели доказательства того, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область. 

ISW еще не видел сообщений о боевых действиях 51-го полка ВДВ в Курской области, но тот факт, что командир 51-го полка ВДВ докладывал Путину вместе с командирами других частей, которые недавно передислоцировали свои подразделения в Курскую область, позволяет предположить, что подразделения 51-го полка ВДВ, вероятно, также передислоцировались в этот район. 

Подразделения 51-го полка ВДВ передислоцировали в Курскую область с Северского направления вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ.

Также Россия передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11-й бригады ВДВ из района Часового Яра.

Российское военное командование сопротивляется передислокации сил с приоритетного Покровского направления в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы с менее приоритетных в других частях театра военных действий для обороны в Курской области.

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