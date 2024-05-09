Офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом из-за масштабного российского наступления.

РФ готовится к масштабному наступлению. Фото из открытых источников

Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.

Издание напомнило, что ранее уже бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинская армия нуждается в большом количестве солдат. По его оценкам, ВСУ необходимы дополнительные 500 тысяч военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.