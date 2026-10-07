Фронт меняется: в США рассказали, кто неожиданно теперь получает преимущество

Украинские войска в последние дни расширили активность сразу на нескольких участках фронта, тогда как российские подразделения не смогли добиться подтвержденного продвижения под Лиманом и в ряде районов Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW) за 6 октября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В районе Великого Бурлука российские силы продолжали наступательные действия, однако украинские подразделения провели контратаки. ISW не обнаружил подтверждений продвижения российской армии на этом участке.

Особое значение аналитики придают ситуации севернее и северо-восточнее Лимана. По оценке ISW, успехи Украины в рамках операции "Вивальди" могут создавать дополнительные проблемы для российских действий на Боровском направлении. Источник, связанный с российской Западной группировкой войск, утверждает, что ее подразделения испытывают трудности из-за украинских контратак в районах Колодязей, Мирного, Ивановки и Новолюбовки, а также у реки Жеребец.

Тот же источник заявил, что не менее 8000 российских военнослужащих якобы покинули зону ответственности Западной группировки, которая охватывает участок от Купянска до Лимана. Кроме того, утверждается, что на протяжении последних шести месяцев группировка еженедельно теряла более 1000 человек. Эти данные являются утверждениями российского источника и не были независимо подтверждены ISW.

Под Лиманом российские войска 5 и 6 октября атаковали сразу с нескольких направлений – северного, северо-западного, северо-восточного, восточного, юго-западного и южного. Однако, согласно ISW, подтвержденного продвижения не зафиксировано. Украинские силы, в свою очередь, по сообщениям российского источника, пытаются продвигаться в сторону Ямполя через район Мирного и использовать особенности местности вдоль Жеребца для скрытого перемещения.

Активность ВСУ расширяется и южнее. На Константиновском направлении украинские силы, по оценке ISW, увеличивают зону контратак. Российский провоенный блогер утверждал, что в начале октября ВСУ начали действовать в направлении Русиного Яра.

В Запорожской области украинские подразделения также сохраняют позиции. Геолокационные материалы указывают на присутствие ВСУ юго-восточнее Новоселовки западнее Орехова. Аналогичные данные свидетельствуют о сохранении украинских позиций в северной части Новоандреевки, несмотря на заявления российских источников о проведении там зачистки. ISW отмечает, что имеющиеся доказательства не подтверждают полный контроль России над этим населенным пунктом.

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