Фронт змінюється: у США розповіли, хто несподівано наразі отримує перевагу

Українські війська останніми днями розширили активність одразу на кількох ділянках фронту, тоді як російські підрозділи не змогли досягти підтвердженого просування під Лиманом та у низці районів Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 жовтня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

У районі Великого Бурлука російські сили продовжували наступальні дії, проте українські підрозділи провели контратаки. ISW не виявив підтверджень просування російської армії на цій ділянці.

Особливого значення аналітики надають ситуації на північ і на північний схід від Лимана. За оцінкою ISW, успіхи України в рамках операції "Вівальді" можуть створювати додаткові проблеми для російських дій на Борівському напрямку. Джерело, пов'язане з російським Західним угрупуванням військ, стверджує, що її підрозділи зазнають труднощів через українські контратаки в районах Колодязів, Мирного, Іванівки та Новолюбівки, а також біля річки Жеребець.

Те ж джерело заявило, що не менше 8000 російських військовослужбовців нібито залишили зону відповідальності Західного угрупування, яке охоплює ділянку від Куп'янська до Лиману. Крім того, стверджується, що протягом останніх шести місяців угруповання щотижня втрачало понад 1000 осіб. Ці дані є твердженнями російського джерела і були незалежно підтверджені ISW.

Під Лиманом російські війська 5 і 6 жовтня атакували відразу з кількох напрямків – північного, північно-західного, північно-східного, східного, південно-західного та південного. Однак, згідно з ISW, підтвердженого просування не зафіксовано. Українські сили, у свою чергу, за повідомленнями російського джерела, намагаються просуватися у бік Ямполя через район Мирного та використовувати особливості місцевості вздовж Жеребця для прихованого переміщення.

Активність ЗСУ розширюється і на південь. На Костянтинівському напрямі українські сили за оцінкою ISW збільшують зону контратак. Російський провоєнний блогер стверджував, що на початку жовтня ЗСУ почали діяти у напрямку Русиного Яру.

На Запоріжжі українські підрозділи також зберігають позиції. Геолокаційні матеріали вказують на присутність ЗСУ на південний схід від Новоселівки на захід від Орєхова. Аналогічні дані свідчать про збереження українських позицій у північній частині Новоандріївки, незважаючи на заяви російських джерел щодо проведення там зачистки. ISW зазначає, що наявні докази не підтверджують повного контролю Росії над цим населеним пунктом.

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