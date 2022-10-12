Франция может передать Украине аналоги HIMARS



















Украина может получить три единицы французской модификации РСЗО HIMARS — ракетные установки LRU M270. Об этом сообщает BBC.

LRU M270. Фото из открытых источников





Источники СМИ сообщают, что Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" пообещала передать Украине три таких установки. Официального подтверждения этой информации пока нет.





Журналисты также отмечают, что, по мнению экспертов из проекта Onyx, Франция имеет на вооружении всего 12 установок LRU M270. Помимо этого, еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.





Установки, о которых идет речь, — на гусеничном ходу.













В свою очередь, Минобороны Германии пообещало в течение следующих нескольких недель передать Украине дополнительные РСЗО MARS II и установки артиллерии PzH 2000. В ведомстве не уточнили количество единиц вооружения.





"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В следующие несколько недель еще больше PzH 2000 и MARS II будут предоставлены Украине", — заявили в Минобороны ФРГ.





Как сообщало в конце сентября издание "Комментарии", США пообещали передать Украине еще 18 систем HIMARS. Однако в Пентагоне отметили, что передача техники в полном объеме займет "несколько лет", поскольку передавать будут новые системы по мере их производства, а не те, которые хранятся на складах.





Напомним также, что Украина ведет переговоры с США о поставках ракет, дальность полета которых превышает 100 километров. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, на эту тему проводятся регулярные беседы представителей сторон.

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