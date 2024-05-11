Фото, фамилии: появился список пилотов РФ, которые обстреливают Украину "Кинжалами"

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Кравцев Сергей
Украинской разведке стали известны имена и биография российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины ракетами "Кинжал". В списке 29 летчиков страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников
Кроме того, ГУР идентифицировало семь офицеров из числа технического персонала полка.
Как удалось выяснить разведчикам, 44 оап ОСП (в/ч 83122) было сформировано 1 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации — аэродром "Саваслейка" Нижнегородской области РФ. Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов — истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.
Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF -20867, RF-20883.
С более подробным списком идентифицированных российских пилотов можно ознакомиться по ссылке.
В ГУР Минобороны напомнили, что авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" имеет боевую часть 500 кг, также возможно ядерное вооружение. Основное назначение — нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км. Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (т.е. МиГ-31К выполняет роль первой степени).
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Донбас
сегодня, 10:06
Потеря Часов Яра не имела бы «решающего значения», это - «обычное городское поселение», — заявил командующий Сухопутными войсками Павлюк. Выходит и вся Украина это - «обычное городское поселение». Похоже, что готовятся к сдаче города. Еще на прошлой неделе кричали, что потеря Часов Яра откроет дорогу русским на Константиновку, а сегодня это - уже не столь важный город. Скоро они тоже самое скажут про Львов и Киев. А сами эти зеленые выблядки и ссучьи недоноски свалят с наворованными деньгами. Помяните мое слово.