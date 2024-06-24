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Forbes пишет, что ВСУ могут остаться без танков: сколько техники есть у Украины

После распада Советского Союза Украина стала владельцем около 3 тысяч таких танков.

24 июня 2024, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина получила от международных партнеров около 700 танков. Однако украинские военные также выявили эффективный способ расконсервации и модернизации собственных танков, в частности Т-64, что позволяет сохранять значительное количество этой техники на вооружении, несмотря на потери на фронте.

Forbes пишет, что ВСУ могут остаться без танков: сколько техники есть у Украины

Сколько танков осталось в Украине (фото из открытых источников)

Журналисты Forbes рассказали, что 150 механизированная бригада, сформированная в октябре 2023 года, оснащена модернизированными танками Т-64БВ 2017 года выпуска. Это говорит о том, что Украина успешно поддерживает свою танковую способность в условиях трехлетней войны.

После распада Советского Союза Украина располагала около 3000 танков Т-64. В годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи таких танков для дальнейшего военного использования. Остальные танки оставались законсервированными, но с 2014 года, в ответ на гибридную агрессию, Украина инициировала процесс расконсервации старых Т-64. Этот процесс существенно активизировался в 2022 году.

Forbes отмечает, что благодаря этим усилиям у украинских военных достаточно танков, что важно для продолжения боевых действий и поддержки обороноспособности страны. Несмотря на то, что украинская армия отчаянно нуждается в боевых машинах пехоты и бронетранспортеров, обеспечение достаточного количества танков позволяет компенсировать эти потребности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия может передать ВСУ дополнительные танки . Депутаты Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца призвали министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8, часть из которых передать Украине.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/23/ukraine-isnt-anywhere-close-to-running-out-of-t-64-tanks/?ss=aerospace-defense
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