Флаг Украины в Донецке, Луганске и Крыму: в командовании ВСУ заинтриговали заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает, что в ближайшее время украинские пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность Сырский высказал 6 мая в видеопоздравлении военнослужащих с днем пехоты.
Флаг Украины. Фото: из открытых источников
По словам Сырского, удачные контрнаступательные операции Сил обороны стали возможными благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехотинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Командующий Сухопутных войск отметил, что пехота обладает мужеством, выдержкой, отвагой и героизмом, и всегда находится там, где сложно.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят угрозы Евгения Пригожина – какие перемены в войне могут произойти.
Также издание "Комментарии" сообщало – мир находится в переломном моменте: Джо Байден сделал заявление о войне в Украине.
Обсуждения
Новости