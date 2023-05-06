Флаг Украины в Донецке, Луганске и Крыму: в командовании ВСУ заинтриговали заявлением

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает, что в ближайшее время украинские пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность Сырский высказал 6 мая в видеопоздравлении военнослужащих с днем пехоты.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, удачные контрнаступательные операции Сил обороны стали возможными благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехотинцев.

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"За последние годы войны вы продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях возможно переломить ход событий в свою пользу. И даже там, где враг преобладает численно, возможно отвоевать украинскую землю", — сказал Сырский.

Командующий Сухопутных войск отметил, что пехота обладает мужеством, выдержкой, отвагой и героизмом, и всегда находится там, где сложно.

"Уверен, что в ближайшее время украинская пехота будет поднимать украинский флаг над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму", — подчеркнул Сырский.

"Сегодня праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держит линию фронта, где идут тяжелые бои", — добавил генерал.

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