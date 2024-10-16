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Фицо прогнозирует скорый конец войны в Украине: почему это может случиться

Роберт Фицо рассказал о факторе, который может закончить войну в Украине.

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине скоро закончится. По его словам, внезапно возникло обсуждение о приглашении Украины в НАТО, однако словацкий лидер указал, что оно не будет бесплатным.

Фицо прогнозирует скорый конец войны в Украине: почему это может случиться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо на заседании комитета Национального совета Словакии по делам Европы перед отъездом на заседание Европейского совета рассказал о возможности скорейшего окончания войны в Украине.

"Вероятность окончания войны в Украине в короткое время очень высока. Я ожидаю, что завтра может что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", — сказал Фицо и добавил, что это приглашение не будет "бесплатным".

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что желает справедливого мира и поддерживает территориальную целостность Украины. Однако, по словам Фицо, российская армия не оставит оккупированный Донбасс и Крым, а только завоевывает новые украинские территории, поэтому, по его мнению, конфликт не имеет военного разрешения. Кроме того, Фицо повторил свое заявление против вступления Украины в НАТО. По его мнению, это приведет к третьей мировой войне.

Фицо добавил, что Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь. В вопросах военной помощи Словакия ничего не дарит Украине, но, по словам Фицо, продолжает торговлю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном заявлении Роберта Фицо, призвавшего не страдать русофобией и объявившего о своем визите к Путину.

Также "Комментарии" писали о том, верят ли украинцы в победу в войне и назвали сроки, когда она наступит.



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Источник: https://www.teraz.sk/slovensko/premier-ocakava-ze-vojna-na-ukrajin/829747-clanok.html
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