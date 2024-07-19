Фейковое видео об "Охматдете": очередная попытка Кремля скрыть военные преступления

Российская пропаганда достигла нового уровня: оккупанты выпустили фейковое видео, чтобы убедить мир в том, что они не атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На видео актеры притворяются украинским полицейским и врачом, якобы подделывая последствия ракетного удара по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук через Facebook.

Россияне придумали циничный фейк об ударе по "Охматдету"

Но украинцев не проведешь. Люди в интернете быстро заметили, что это неправда: форма полицейского не та, да и врач выглядит совсем по-другому.

“Нелюди из российского ИПСО в очередной раз пытаются отмазать своих летчиков-убийц. На этот раз они сняли фейковое видео, где якобы украинский полицейский вымазывает кровью детского врача из ОХМАДЕТа (картинка слева). Стоп-кадр добавляю. Видео распространять не хочу”, — написал Дмитрий Плетенчук.





Напомним, что 8 июля после ракетной атаки были разрушены пять зданий больницы "Охматдет", в результате чего два человека погибли, и 32 получили ранения, включая восемь детей. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что одно из зданий не подлежит восстановлению.

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