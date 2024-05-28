Фейгин рассказал, что будет для Путина поражением, даже, если ВСУ не выйдут на границы 1991 года

Время от времени подымаются разговоры о том, чтобы уже сейчас принять Украину в НАТО, даже с учетом того, что часть ее территории находится под оккупацией. Условно говоря, если 80% Украины уже сейчас присоединится к НАТО. Это однозначно будет трагедий для российского диктатора Владимира Путина и будет означать поражение России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту, бизнесмену Дмитрию Гордону высказал российский блогер, правозащитник Марк Фейгин.

Марк Фейгин. Фото: из открытых источников

"Если хотя бы часть Украины (80%) уходит в НАТО и в ЕС со всем набором, здесь появляются бойцы НАТО, то эти 20% территорий рано или поздно вернутся в Украину. Этот вопрос общественное мнение должно решить в Украине: референдумом ли, чем-то еще, но это не вопрос Зеленского, потому что возлагать это на Зеленского не нужно. Зачем ему это? Он выбранный политик. Вот пусть население это решит для себя", – заявил Марк Фейгин.

Также российский оппозиционер спрогнозировал, что война в Украине может кардинально измениться, если Украина все-таки ударит по Крымскому мосту и разнесет это сооружение просто в дребезги. А далее произойдет прорыв украинских войск в Крым. Это будет мощнейший удар по Кремлю и неизвестно тогда, что начнет происходит внутри самой РФ.

"Вы пытаетесь захватить Волчанск, а потеряли Крымский мост, еще хуже – перешеек, и пошло дальше, то есть это означает такую простую достаточно вещь, что если вы пытаетесь получить нечто ничтожное в виде населенных пунктов и теряете главное, то все это теряет вообще весь смысл. Ради чего все это затевалось?", – отметил правозащитник.

По его мнению, эти события могут заставить россиян начать задавать российскому руководству весьма неудобные вопросы.

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