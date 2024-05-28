Фейгин рассказал, что будет для Путина поражением, даже, если ВСУ не выйдут на границы 1991 года

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Время от времени подымаются разговоры о том, чтобы уже сейчас принять Украину в НАТО, даже с учетом того, что часть ее территории находится под оккупацией. Условно говоря, если 80% Украины уже сейчас присоединится к НАТО. Это однозначно будет трагедий для российского диктатора Владимира Путина и будет означать поражение России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту, бизнесмену Дмитрию Гордону высказал российский блогер, правозащитник Марк Фейгин.
Марк Фейгин. Фото: из открытых источников
Также российский оппозиционер спрогнозировал, что война в Украине может кардинально измениться, если Украина все-таки ударит по Крымскому мосту и разнесет это сооружение просто в дребезги. А далее произойдет прорыв украинских войск в Крым. Это будет мощнейший удар по Кремлю и неизвестно тогда, что начнет происходит внутри самой РФ.
По его мнению, эти события могут заставить россиян начать задавать российскому руководству весьма неудобные вопросы.
Читайте также на портале "Комментарии" — войска НАТО в Украине: действительно ли вопрос сдвинулся с мертвого места.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!