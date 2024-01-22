Фейгин объяснил веру Трампа в возможность сделки с Путиным: действительно ли тот остановит войну

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно верит, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что по своей деловой привычке смотрит на нее как на обычный коммерческий конфликт. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "Эспрессо" высказал российский оппозиционный правозащитник и блогер Марк Фейгин.
Марк Фейгин. Фото из открытых источников
Юрист высказал мнение, что украинцев, в первую очередь, должно беспокоить то обстоятельство, что Трамп не боится поднимать тему войны в Украине и рассказывать о своих хороших отношениях с Путиным в рамках своей предвыборной кампании.
Блогер отметил, второе, что настораживает в заявлениях Трампа – это отсутствие конкретики относительно условий, на которых он планирует договориться с Путиным об окончании войны.
По мнению блогера, в этой ситуации Киев должен действовать активнее, пробовать выяснить у окружения Трампа, какой стратегии он планирует придерживаться после возвращения в Белый дом.
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