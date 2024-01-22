Фейгин объяснил веру Трампа в возможность сделки с Путиным: действительно ли тот остановит войну

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно верит, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что по своей деловой привычке смотрит на нее как на обычный коммерческий конфликт. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "Эспрессо" высказал российский оппозиционный правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Марк Фейгин. Фото из открытых источников

Юрист высказал мнение, что украинцев, в первую очередь, должно беспокоить то обстоятельство, что Трамп не боится поднимать тему войны в Украине и рассказывать о своих хороших отношениях с Путиным в рамках своей предвыборной кампании.

"Он не пытается замалчивать этот вопрос, избежать его во время предвыборной кампании – нет, он четко его обозначает. Почему это важно? Если вдруг он одержит победу на выборах, он скажет: Слушайте, я же вас не обманывал, уважаемые избиратели и партнеры США, я же говорил во время предвыборной кампании о своей позиции – что я договорюсь с Путиным, что мы нормально договоримся, все поделим и решим", – объясняет Фейгин.

Блогер отметил, второе, что настораживает в заявлениях Трампа – это отсутствие конкретики относительно условий, на которых он планирует договориться с Путиным об окончании войны.

"Подарить 20% (ред. – территории Украины)? А 80%? Ты согласился, хорошо, с Путиным договорился, предложил этот план Украине. А 80% остаются суверенными? Они идут в НАТО, в ЕС? Возможно, Трамп думает, что он просто распилит: вот твоя часть прибылей, вот моя. Он так думает, как девелопер, он не перестал им быть", – отмечает Фейгин.

По мнению блогера, в этой ситуации Киев должен действовать активнее, пробовать выяснить у окружения Трампа, какой стратегии он планирует придерживаться после возвращения в Белый дом.

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