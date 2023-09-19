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Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал ситуацию по отключению Starlink вблизи Крыма, который организовал Илон Маск.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заявил о большом вкладе американского бизнесмена Илона Маска в победу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ. 

Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске

Михаил Федоров положительно отозвался об Илоне Маске. Фото из открытых источников

Михаил Федоров во время мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит" ответил на вопрос об отключении интернет-связи Starlink вблизи Крыма, организованном Илоном Маском. По словам Федорова, Маск помогал и продолжает помогать Украине.


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"Поверьте, я просто не могу об этом говорить. Когда требовалось, он сделал шаги, которые нужно было сделать", — сказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что вклад Илона Маска в будущую победу Украины является самым большим среди любых частных компаний. Министр цифровой трансформации считает, что сложно представить, что было бы, если бы Маск не предоставил возможность пользоваться Starlink.

"Представьте себе, что у вас сейчас вообще нет связи. Военные, а там нет сети 4G и 3G, представьте, что и рации перехватываются. Вот как бы мы жили, если бы не Маск?", — сказал Федоров.

При этом Михаил Федоров также отреагировал на российские нарративы, которые иногда озвучивает американский бизнесмен. Министр цифровой трансформации заявил, что не воспринимает их положительно, однако добавил, что действия Маска говорят о другом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину.

Также "Комментарии" писали, что во время встречи между Реджепом Эрдоганом и Илоном Маском президент Турции задал один вопрос, который поставил американского миллиардера в неудобное положение.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3762213-sered-privatnih-kompanij-vnesok-maska-u-majbutnu-peremogu-ukraini-najbilsij-fedorov.html
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