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Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

Благотворительный фонд Фавбет Foundation направил 4 млн грн в помощь раненым военным

сегодня, 20:07
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Автор:

Лиля Воробьева

Благотворительный фонд Favbet Foundation направил 4 млн. грн. на приобретение медицинского аппарата, который поможет спасать раненых. Об этом говорится в сообщении фонда.

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование (фото из открытых источников)

Современное оборудование получит детская больница "Охматдет".


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Ультразвуковая система BK5000 с аккумулятором с комплектом датчиков и программным обеспечением. Оборудование позволит значительно улучшить качество и скорость предоставления высококвалифицированной медицинской помощи украинцам, раненым во время боевых действий.

Кроме того, сканер незаменим во время хирургических вмешательств по поводу онкологических заболеваний и сосудистых аномалий головного и спинного мозга.

"Команда благотворительного фонда быстро реагирует на острые потребности помощи украинцам, пытаясь быть максимально полезной, особенно если это касается возможности спасти жизнь", – говорится в сообщении фонда.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения фонд поддерживает украинских бойцов. Так, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию. Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил программу бесплатного обучения детей со всей Украины, которые испытывают негативное влияние войны и ограничены в доступе к качественному и новейшему образованию.



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