Французский актер Жерар Депардье, ранее поддерживавший связи с Россией и получивший российское гражданство, после начала полномасштабной войны против Украины продал недвижимость в РФ, а вырученные средства якобы перевел на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом заявил киновед, кинокритик и продюсер Андрей Халпахчи в интервью Oboz.ua.

Фото: из открытых источников

По словам продюсера, Депардье купил квартиру в России после 2013 года, когда стал гражданином РФ. Однако после российского вторжения в Украину актер, как утверждает Халпахчи, решил избавиться от российской недвижимости. Более того, он якобы направлял полученные от продажи деньги в поддержку украинских военных.

Журналисты поинтересовались, откуда продюсеру известны такие подробности. В ответ Халпахчи объяснил, что узнал это от людей из близкого окружения французского актера. Независимое подтверждение этой информации в приведенном материале не приводится.

"Жерар Депардье — очень специфическая личность. Безусловно, это огромная звезда, фантастический и замечательный актер, но иногда он ведет себя, ну, как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон решетки. кинопродюсер.

Депардье много лет связан с русской культурой и поддерживал контакты с Кремлем. Его решение получить гражданство РФ в 2013 году вызвало значительный резонанс. После начала полномасштабного вторжения России в Украину позиция актера по отношению к войне также привлекала внимание медиа.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин снова озвучил территориальные претензии к Украине, назвав заявления Киева о потере территорий якобы неуместными. Оккупированные украинские земли он объявил "исторически русскими". Об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.