Фанат Путіна Депардье шокував новим вчинком для ЗСУ: це приголомшить всю РФ

Французький актор Жерар Депардьє, який раніше підтримував зв’язки з Росією та отримав російське громадянство, після початку повномасштабної війни проти України продав нерухомість у РФ, а виручені кошти нібито переказав на потреби Збройних сил України. Про це заявив кінознавець, кінокритик і продюсер Андрій Халпахчі в інтерв’ю Oboz.ua.

Фото: з відкритих джерел

За словами продюсера, Депардьє придбав квартиру в Росії після 2013 року, коли став громадянином РФ. Однак після російського вторгнення в Україну актор, як стверджує Халпахчі, вирішив позбутися російської нерухомості. Ба більше, він нібито спрямовував отримані від продажу гроші на підтримку українських військових.

Журналісти поцікавилися, звідки продюсеру відомі такі подробиці. У відповідь Халпахчі пояснив, що дізнався про це від людей із близького оточення французького актора. Незалежного підтвердження цієї інформації в наведеному матеріалі не наводиться.

"Жерар Депардьє — дуже специфічна особистість. Безумовно, це величезна зірка, фантастичний і чудовий актор, але іноді він поводиться, ну, як дитина. Усі пам’ятають його дружбу з Путіним, через яку сьогодні він став для багатьох персоною нон ґрата. Але, з іншого боку, ніхто в нас не знає, що він продав свою квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ", — розповів кінопродюсер.

Депардьє багато років був пов’язаний із російською культурою та підтримував контакти з Кремлем. Його рішення отримати громадянство РФ у 2013 році викликало значний резонанс. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція актора щодо війни також привертала увагу медіа.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін знову озвучив територіальні претензії до України, назвавши заяви Києва щодо втрати територій нібито недоречними. Окуповані українські землі він оголосив "історично російськими". Про це очільник Кремля заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.