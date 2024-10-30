F-16 является музейными экспонатами: раскрыта правда об истребителях, которые получила Украинас

Истребители F-16, являющиеся сегодня важным элементом противовоздушной обороны Украины, могут усилить военную мощность Воздушных сил, однако существенный потенциал могут предоставить шведские истребители Gripen, заявил в эфире Freedom авиационный эксперт Константин Криволап.

F-16

По его мнению, благодаря технологическим характеристикам, широкой номенклатуре вооружений и современным электронным системам F-16 является одним из самых эффективных боевых самолетов. Новая версия F-16 Block 70/72 уже заказана до 2028 года.

Однако, по словам эксперта, поступившие в Украину F-16 ограничены в возможностях и в основном используются для противовоздушной обороны. Им не хватает современных радиолокационных систем обнаружения и ракет AMRAAM с большей дальностью. То есть фактически речь может идти о "музейных экспонатах". Также не были переданы самолеты раннего радиолокационного обнаружения Saab 340, а существующие ракеты AMRAAM с ограниченной дальностью можно использовать в основном только для NASAMS и для борьбы с менее маневренными целями.

Криволап также отметил, что многоцелевые истребители Mirage 2000 от Франции, хотя и могут использовать ракеты Storm Shadow/SCALP EG, все же не кардинально изменят ситуацию из-за отсутствия современного оборудования для дальнего обнаружения целей.

Важную роль могли бы сыграть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которые Швеция пообещала предоставить в рамках нового пакета помощи. Благодаря им значительно возросла эффективность не только F-16, но и возможных французских и шведских самолетов Gripen. Последние привлекательны, поскольку способны нести ракеты SCALP, Storm Shadow, а также TAURUS, однако наличие и количество таких самолетов, которые могут предоставить Украине, ограничено.

Криволап предположил, что разговоры о возможной передаче истребителей Gripen стали более актуальными из-за задержек в программе передачи F-16 для Украины. Он считает, что окончательное решение по Gripen будет зависеть от позиции США, поскольку часть оборудования разработана американской корпорацией Lockheed Martin.

“Разговоры о “Грипенах” появляются сейчас, поскольку нет движения по F-16. Но я не уверен, что мы придем к решению вопроса относительно "Грипенов", потому что у них стоит оборудование, разработанное [американской военно-промышленной корпорацией] Lockheed Martin, поэтому все равно на эксплуатацию этих самолетов должны давать разрешение американцы. Думаю, что если Америка захочет поставить что-то на паузу, она поставит это на паузу", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Умеров сообщил о том, какие еще самолеты может получить Украина.



