F-16 для парадов: почему в Украине критикуют решения западных партнеров

В настоящее время правила применения истребителей F-16 Вооруженными силами Украины в войне с террористической Россией остаются неизвестными, подчеркнул в эфире Киев24.News эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

F-16

По его словам, если информация подтвердится и станет понятно, что у Украины нет разрешения на то, чтобы стрелять ракетами "воздух-воздух" по российской территории, то это будет полным нонсенсом.

"Если не позволить стрелять ракетами "воздух-воздух" по российской территории – то это вообще полный идиотизм. Это нонсенс. Зачем тогда эти самолеты? Для воздушных парадов?

– отметил Романенко.

При этом эксперт предположил, что истребители F-16 украинские военные могут использоваться только для противовоздушной обороны. Это, по его словам, может повысить процентов на десять количество сбитых российских средств поражения. Как добавил эксперт, речь идет о дронах, шахедах и крылатых ракетах.

Вместе с тем Романенко добавил, что пытается получить информацию о применении американских истребителей.

По его словам, пока никто даже в министерстве обороны не может конкретно сказать, какие будут правила применения F-16. Интуитивно, говорит эксперт, ясно, что залетать на территорию России Украине не разрешат.

Однако Романенко все же предположил, что использовать ракеты AMRAAM-120 будет возможно, потому что проблем с этим нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил , что у воздушных сил 45 истребителей F-16, из которых Украина получит 30 в ближайшие годы. Однако де Кроо отметил, что есть ограничения по применению этих истребителей.



