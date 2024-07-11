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Евровидение-2025: Швейцария планирует отказаться от конкурса

Швейцария может отказаться принимать Евровидение-2025.

11 июля 2024, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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  На музыкальном конкурсе Евровидения-2024 победу одержал представитель Швейцарии, и по правилам конкурса в следующем году страна-победитель должна принимать конкурс у себя. Однако из-за предложений местных политических партий это может не произойти.

Евровидение-2025: Швейцария планирует отказаться от конкурса

Евровидение-2025 (фото из открытых источников)

Издание RTS сообщает, что Федеральный демократический союз выступает против выделения средств на проведение конкурса, аргументируя это тем, что Евровидение "сопровождается антисемитскими инцидентами и сатанинским вкладом". Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Кроме того, Федеральный союз выразил обеспокоенность по поводу безопасности граждан, предполагая, что во время проведения конкурса может произойти нечто непредсказуемое из-за военных действий между Израилем и Палестиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о самых громких скандалах Евровидения 2024. Каждый год в течение одной майской недели внимание мира привлекает Евровидение, на котором почти каждый раз происходят курьезные случаи и скандалы. Этот год не стал исключением, а портал "Комментарии" подготовил подборку самых громких скандалов Евровидения 2024 года.

На Евровидении 2024 года хотели дисквалифицировать нескольких участников из-за различных нарушений конкурса, однако одного конкурсанта все же отстранили от участия в песенном конкурсе.

Первый скандал разразился перед самым началом Евровидения 2024 и связан с Украиной. В социальных сетях некоторые поляки выражали резкое возмущение из-за ролика Jerry Heil, а точнее одежды украинской певицы. Jerry Heil была одета в свитшот с надписью Banderaciaga, которая отсылает к украинскому борцу за независимость Степана Бандеры.

Некоторые поляки, обвиняющие Бандеру в геноциде польского народа, заявили, что не будут голосовать за Украину, а также призвали дисквалифицировать украинских певиц.



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Источник: https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/l-udf-se-bat-contre-les-credits-pour-l-eurovision-qu-elle-juge-sataniste-28564355.html
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