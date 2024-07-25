logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Евросоюз может создать такие условия для украинцев, что они будут возвращаться: новое скандальное заявление Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Евросоюз может создать такие условия для украинцев, что они будут возвращаться: новое скандальное заявление Польши

По словам главы МИД Польши, в Евросоюзе находятся сотни тысяч потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою родину.

сегодня, 20:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз может создать условия, стимулирующие украинцев возвращаться в Украину для выполнения своей обязанности по защите родины. В интервью RMF24 он отметил, что Киев страдает нехваткой оружия, усталостью от войны и сокращением военного персонала.

Евросоюз может создать такие условия для украинцев, что они будут возвращаться: новое скандальное заявление Польши

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Сикорский подчеркнул, что европейские страны, в частности, Польша, могут помочь Украине, подготовив потенциальных новобранцев к военной службе. Он также отметил, что в России заканчиваются танки, ее экономика рушится, а Китай становится нетерпеливым к действиям Путина.

Министр призвал к продолжению помощи Украине, чтобы она могла достичь мирного соглашения, которое будет стабильным и не позволит России использовать паузу для перевооружения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина ведет диалог с соседней страной по возвращению уклонистов. Украина ведет переговоры с Молдовой о возможности возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно уехавших за границу. Посол Украины Марк Шевченко сообщил об этом в интервью изданию Newsmaker.

Шевченко отметил, что Украина хочет решить вопрос с теми лицами, которым Молдова отказала в приюте, но все же не вернулись в Украину. По его словам, около 100 человек, которые незаконно пересекли границу и подали заявление на получение убежища. Однако Молдова предоставила убежище только 90 из них.

Шевченко подчеркнул, что эти люди остаются на территории Молдовы или едут дальше, что свидетельствует о существовании проблемы, которую нужно решать. Они не заслуживают защиты, но в то же время не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет к этому. Посол добавил, что эта ситуация требует внимания и совместных усилий со стороны обеих стран по ее урегулированию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости