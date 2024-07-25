Евросоюз может создать такие условия для украинцев, что они будут возвращаться: новое скандальное заявление Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз может создать условия, стимулирующие украинцев возвращаться в Украину для выполнения своей обязанности по защите родины. В интервью RMF24 он отметил, что Киев страдает нехваткой оружия, усталостью от войны и сокращением военного персонала.

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Сикорский подчеркнул, что европейские страны, в частности, Польша, могут помочь Украине, подготовив потенциальных новобранцев к военной службе. Он также отметил, что в России заканчиваются танки, ее экономика рушится, а Китай становится нетерпеливым к действиям Путина.

Министр призвал к продолжению помощи Украине, чтобы она могла достичь мирного соглашения, которое будет стабильным и не позволит России использовать паузу для перевооружения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина ведет диалог с соседней страной по возвращению уклонистов. Украина ведет переговоры с Молдовой о возможности возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно уехавших за границу. Посол Украины Марк Шевченко сообщил об этом в интервью изданию Newsmaker.

Шевченко отметил, что Украина хочет решить вопрос с теми лицами, которым Молдова отказала в приюте, но все же не вернулись в Украину. По его словам, около 100 человек, которые незаконно пересекли границу и подали заявление на получение убежища. Однако Молдова предоставила убежище только 90 из них.

Шевченко подчеркнул, что эти люди остаются на территории Молдовы или едут дальше, что свидетельствует о существовании проблемы, которую нужно решать. Они не заслуживают защиты, но в то же время не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет к этому. Посол добавил, что эта ситуация требует внимания и совместных усилий со стороны обеих стран по ее урегулированию.



