Европейский суд объявил дату слушаний по делу "Украина против России"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, когда состоятся слушания по делу "Украина против России". Это касается нарушения прав человека на временно оккупированной территории Украины, а именно полуострова Крым, начиная с 2014 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



ЕСПЧ приступит к рассмотрению дела "Украина против России". Фото из открытых источников

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Межгосударственное дело "Украина против России" касается обвинений Украины в сторону Российской Федерации в постоянных и систематических нарушениях прав человека на территории Крыма, начиная с момента его незаконной аннексии в 2014 году.

В 2020 году ЕСПЧ согласился рассматривать обвинения Украины и подчеркнул, что дело подлежит юрисдикции суда, ведь Российская Федерация оккупировала и создала незаконный политический контроль в Крыму от 27 февраля 2014 года. Теперь сообщил сторонам, что завершены все письменные процедуры и объявил дату начала осуществления независимого правосудия.

"Суд проведет слушания о приемлемости и сути дела, предварительно назначив его на 8 ноября 2023 года", — говорится в сообщении от пресс-службы ЕСПЧ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. После таких действий международного учреждения сразу последовала реакция российских политиков, а также международные комментарии союзников Украины, поддержавшие такое решение суда.

Также "Комментарии" писали о том, какое значение имеет для Украины решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за его военные преступления.