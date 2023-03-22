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Европейский суд объявил дату слушаний по делу "Украина против России"

Европейский суд по правам человека обнародовал дату первых слушаний о нарушении прав человека на территории Крыма с начала 2014 года.

сегодня, 13:55
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Автор:

Slava Kot

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, когда состоятся слушания по делу "Украина против России". Это касается нарушения прав человека на временно оккупированной территории Украины, а именно полуострова Крым, начиная с 2014 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Европейский суд объявил дату слушаний по делу "Украина против России"

ЕСПЧ приступит к рассмотрению дела "Украина против России". Фото из открытых источников


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Межгосударственное дело "Украина против России" касается обвинений Украины в сторону Российской Федерации в постоянных и систематических нарушениях прав человека на территории Крыма, начиная с момента его незаконной аннексии в 2014 году.

В 2020 году ЕСПЧ согласился рассматривать обвинения Украины и подчеркнул, что дело подлежит юрисдикции суда, ведь Российская Федерация оккупировала и создала незаконный политический контроль в Крыму от 27 февраля 2014 года. Теперь сообщил сторонам, что завершены все письменные процедуры и объявил дату начала осуществления независимого правосудия.

"Суд проведет слушания о приемлемости и сути дела, предварительно назначив его на 8 ноября 2023 года", — говорится в сообщении от пресс-службы ЕСПЧ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. После таких действий международного учреждения сразу последовала реакция российских политиков, а также международные комментарии союзников Украины, поддержавшие такое решение суда.

Также "Комментарии" писали о том, какое значение имеет для Украины решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за его военные преступления.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/22/7158440/
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