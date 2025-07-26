Европейских лидеров ждет непростой разговор с Трампом об Украине: детали

Одной из ключевых тем на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время его пятидневного визита в Шотландию станет прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на британские и американские источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что перед отъездом из Вашингтона в пятницу Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против России на фоне войны в Украине.

По словам фон дер Ляйен, ее встреча с президентом США запланирована на воскресенье, 27 июля. Издание пишет, что британские чиновники с оптимизмом воспринимают то, что риторика Трампа в отношении Украины и России в последние недели изменилась.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что кажется, что переговорный кейс в Украине окончательно зашел в тупик, на самом деле есть варианты, которые еще могут сработать. А нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. Даже сам Путин не знает, на что он может согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон. Такое мнение в материале для The New York Times выразил обозреватель Сэмюэл Чарап.

Аналитик считает, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.

"Американские посредники могли бы использовать челночную модель Киссинджера или вести переговоры в третьей стране с постоянно действующими там делегациями России и Украины", — допустил обозреватель.



