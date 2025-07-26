Европейских лидеров ждет непростой разговор с Трампом об Украине: детали

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Кравцев Сергей
Одной из ключевых тем на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время его пятидневного визита в Шотландию станет прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на британские и американские источники.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что перед отъездом из Вашингтона в пятницу Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против России на фоне войны в Украине.
По словам фон дер Ляйен, ее встреча с президентом США запланирована на воскресенье, 27 июля. Издание пишет, что британские чиновники с оптимизмом воспринимают то, что риторика Трампа в отношении Украины и России в последние недели изменилась.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что кажется, что переговорный кейс в Украине окончательно зашел в тупик, на самом деле есть варианты, которые еще могут сработать. А нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. Даже сам Путин не знает, на что он может согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон. Такое мнение в материале для The New York Times выразил обозреватель Сэмюэл Чарап.
Аналитик считает, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.