Европейские страны готовы пойти против НАТО из-за Украины: The Washington Post

Инициативу, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, продолжают обсуждать европейские лидеры. Переговоры до сих пор остаются на начальной стадии, в том числе и потому, что прекращение боевых действий пока кажется далекой перспективой. К тому же лидеры определяют определенные угрозы, сообщает издание The Washington Post. Однако уже понятно, что миротворческие силы не будут объединены под флагом НАТО, поскольку такая миссия потребовала бы согласия всех членов альянса и могла бы спровоцировать Россию.

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“Европейские войска будут размещены в Украине как сдерживающий фактор, чтобы РФ не возобновила боевые действия. Некоторые европейские лидеры рассматривают размещение миротворцев как один из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине для ее вступления в НАТО”, — говорится в сообщении.

Интерес к инициативе миротворческой миссии проявили со стороны Великобритании, стран Балтии и Северной Европы. Однако издание сообщает, что пока неясно, какие страны примут на себя обязательство послать войска, сколько или какой будет их мандат.

Среди ключевых вопросов – что произойдет, если Россия атакует развернутые силы, сказал чиновник, участвовавший в обсуждениях.

По словам аналитиков и официальных лиц, для создания больших сил понадобятся десятки тысяч военных. И хотя европейские чиновники сочли, что американские войска могут быть исключены, они сказали, что политическая и материально-техническая поддержка США может иметь решающее значение.

Они не уверены, на какую поддержку они могут рассчитывать. Трамп пообещал быстро прекратить конфликт, хотя он не раскрыл многое о своем видении того, как это сделать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какая страна готова направить войска в Украину при одном условии.



