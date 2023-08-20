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Европейские лидеры отреагировали на российский удар по Чернигову

Президент Эстонии и президентка Молдовы отреагировали на террор, который совершила Россия атакой по гражданским в Чернигове.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Лидеры Эстонии и Молдовы осудили российский ракетный удар по Чернигову, где по меньшей мере 7 человек были убиты и еще около 150 получили повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter политиков.

Европейские лидеры отреагировали на российский удар по Чернигову

Пострадавший мужчина после ракетного удара России. Фото из открытых источников

19 августа российские войска в очередной раз атаковали украинские населенные пункты. Наибольшей целью в этот день стал Чернигов, где баллистическая ракета попала в здание драмтеатра в центре города. На такие действия отреагировали европейские политики.


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"Бесконечный террор России. Ужасная жестокость в Чернигове. Бомбардировки гражданских объектов не только бесчеловечны, но и стали военным преступлением", — заявил президенты Эстонии Алар Карис.

Карис утверждает, что Эстония постоянно будет поддерживать Украину, а военные преступники предстанут перед судом.

Подобную позицию высказала и лидер Молдовы Майя Санду, которая заявила, что агрессия РФ против мирных граждан Украины должна быть наказана.

"Такая прямая агрессия против гражданского населения не должна остаться безнаказанной. Россия должна отвечать за свои зверства в Украине", – пишет Майя Санду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова генерала США Бена Ходжеса, заявившего, что его вера угасает в том, что Запад хочет победы для Украины. Ходжес критикует Соединенные Штаты и Германию за их медленные действия по обеспечению для Украины военного вооружения, в частности, это касается американских истребителей и немецких дальнобойных ракет.

Также "Комментарии" писали о предложении немецких СМИ, назвавших единственный способ для Украины победить Россию в войне.



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Источник: https://twitter.com/AlarKaris/status/1692907263617376757
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