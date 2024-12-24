Европа планирует увеличить объемы производства оружия для Украины в 2025 году

В 2025 году страны Европейского Союза планируют изготовить около 2 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время брифинга 23 декабря, передает hromadske.

Производство оружия. Фото:24 Канал

По словам Кубилюса, сейчас только 20-25% оружия, которое получает Украина, производится в пределах ЕС, в то время как основная часть закупается за границей. Еврокомиссар подчеркнул, что для значительного роста европейского производства оружия нужны долгосрочные контракты с производителями, которые в настоящее время отсутствуют в необходимом количестве. Без таких заказов увеличение объемов производства артиллерийских снарядов и боеприпасов будет оставаться под вопросом.

"Финансирование из бюджета ЕС не может быть использовано непосредственно для закупки оружия для Украины. Существуют определенные ограничения на инвестиции в оборонную промышленность за пределами Евросоюза. Однако деньги из Европейского фонда мира или замороженные российские активы могут быть направлены на эти нужды", — пояснил еврокомиссар.

Кроме того, Кубилюс отметил, что в 2025 году Украина должна получить от ЕС около 30 млрд евро финансовой поддержки. Украинское правительство будет самостоятельно решать, какую часть этих средств потратить на оборонные нужды. По его словам, внедряется новый механизм, способствующий интеграции украинского оборонного сектора в европейскую военно-промышленную систему.

Напомним, что в Украине завершено испытание беспилотников, оснащенных оптоволоконными кабелями. Благодаря этим технологиям дроны будут более устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина делает все возможное, проводя консультации с партнерами, чтобы не только получить в достаточном количестве ракеты ATACMS, но и получить возможность наносить ими удары вглубь России.