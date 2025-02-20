«Европа готовится к разделу и оккупации Украины»: что известно

"Европа готовится к разделу и оккупации Украины". Об этом заявил нардеп Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госсовете, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, отметив, что это фейк.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

На самом деле ни одна страна мира, кроме России, не выдвигала и не выдвигает территориальных претензий к Украине. Напротив, демократические правительства оказывают Украине существенную военную, экономическую и дипломатическую поддержку.

"Целью продвижения таких мессиджей является усиление российского нарратива об Украине как "искусственное" и "несостоятельное" государство, а также "нормализация" российской оккупации части украинской территории путем приписывания аналогичных намерений другим государствам. Такое отражение является обычной тактикой Кремля, а Дубинский и его Telegram-канал является инструментом для подобных российских информационных операций", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил ранее, что необходимо осуществить точный исторический анализ возможности территориального разделения Украины среди близлежащих государств. Поскольку, по его словам, в Украине якобы произошло крушение государственности.

"В этих условиях зазвучали рассуждения, что из-за неизбежного распада Украины ее земли неизбежно отойдут сопредельным странам", — сказал Нарышкин.

При этом глава СВР подчеркнул, что такая возможность "должна быть подвергнута точному историческому анализу". Нарышкин убежден, что нужно проанализировать с исторической точки зрения "процессы и тенденции, которые привели смежные территории в состав несостоявшейся государства Украины". Как пример Нарышкин напомнил о состоявшемся в 1991 году референдуме в Закарпатской области Украины о присвоении области статуса автономии, однако "в Киеве предпочитали не замечать волеизъявление народа". По мнению Нарышкина, "самое последовательное" на территории современной Украины претендует Польша.