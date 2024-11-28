Европа готовится к наихудшему сценарию в войне РФ против Украины: о чем идет речь

Если новая администрация США уменьшит или и вовсе остановит предоставление поддержки Украине в развязанной Россией войне, Европе придется крайне непросто, чтобы заполнить этот "пробел". Сделать это будет нелегко, но не невозможно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"С Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им, возможно, придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников", — отмечает издание.

При этом авторы материала констатируют: что бы ни делала Европа, все согласны с тем, что "в ближайшее время" она не сможет полностью заменить США.

"Европейские правительства предоставили большую часть финансовой помощи Киеву, однако США остаются его крупнейшим военным донором. Одной из особых уязвимостей считается обмен разведданными США, который является ключом к нацеливанию Украины на российские активы", – говорится в публикации.

В целом, в европейских столицах существует понимание того, что следующий год будет иметь решающее значение для обороны Украины, добавляет Bloomberg.

По словам чиновников, ключевыми открытыми вопросами являются то, насколько сильной будет позиция Украины на любых переговорах, и специфика планов Трампа.

Издание отмечает, что Европе может потребоваться время, чтобы увеличить производство, но она уже производит собственное оружие с передовыми возможностями, такое как немецкие крылатые ракеты Taurus или англо-французские Storm Shadow.

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