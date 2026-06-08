Европа готовит новый серьезный удар по самому сердцу Путина: озвучено громкое заявление

Европейская комиссия планирует завершить работу над 21-м пакетом санкций против Российской Федерации уже на этой неделе. После финализации документа он будет передан на рассмотрение и дальнейшее согласование в Совет Европейского Союза, где решение принимают государства-члены. Об этом сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, подчеркнув, что работа над новыми ограничениями находится на завершающем этапе.

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По ее словам, после завершения технической и юридической подготовки Еврокомиссия официально представит предложения по очередному санкционному пакету странам ЕС для обсуждения и утверждения. Дальнейшая судьба ограничений будет зависеть от позиции всех государств-членов, ведь для принятия санкций в рамках Евросоюза требуется полное единодушие.

В настоящее время конкретный перечень мер, которые могут войти в новый пакет, официально не разглашается. Известно лишь, что документ находится в стадии окончательного согласования перед передачей на политический уровень.

Следует отметить, что предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС был утвержден в апреле 2026 года. Он содержал ряд ограничений, направленных против так называемого "теневого флота" России, а также против компаний и лиц, способствующих обходу санкционного режима или поддерживающих военную агрессию против Украины. Также под ограничения попали отдельные физические и юридические лица, связанные с российскими властями.

По информации из дипломатических источников, одним из ключевых направлений нового пакета может стать усиление давления на схемы, связанные с обходом ограничений, в том числе из-за морских перевозок. Ожидается, что такие шаги преследуют цель сокращения доходов России от экспорта и усиления экономического давления на Кремль.

"Комментарии" уже писали , что по имеющимся мониторинговым данным, противник продолжает активное накопление ударных беспилотных летательных аппаратов на ряде аэродромов и пусковых площадок, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному комбинированному удару по территории Украины.