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Еврокомиссия профинансирует возобновление разрушенных школ: сколько денег выделяет

Также Европейская комиссия поможет решить вопрос подвоза школьников.

сегодня, 18:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейская Комиссия выделяет 100 миллионов евро на восстановление разрушенных россиянами школ Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Еврокомиссия профинансирует возобновление разрушенных школ: сколько денег выделяет

Фото: https://pixabay.com/


"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем 100 миллионов евро в восстановление школ, разрушенных русскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли безопасно ехать в школу и из школы”, — написала она в соцсети.


Также Урсула фон дер Ляен анонсировала сбор и доставку ноутбуков, "чтобы ученики могли продолжать обучение".


По данным KSE, с февраля по ноябрь общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, а также другой инфраструктуре Украины составляет 135,9 млрд. долларов. В частности, врагом повреждены, разрушены или захвачены 153 заведения соцсферы, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 14,4 тыс. коммунального транспорта, 330 больниц, 880 объектов культуры, 94 религиозные сооружения, 157 учреждений туризма, 595 админздания.


В Еврокомиссии подсчитали, что Россия нанесла Украине ущерб в 600 млрд евро. По словам президентки ЕК Урсулы фон дер Ляен, уже заморожено 300 млрд евро российского центрального банка и 19 млрд евро, принадлежавших российским олигархам. Она предположила, что ЕС может создать структуру управления и инвестирования этих активов, чтобы потом их использовать в пользу Украины.


Мы ранее писали , что Европейский инвестиционный банк профинансирует восстановление 83 объектов, поврежденных военными действиями. На первом этапе было отобрано 83 проекта общей стоимостью 4,7 млрд грн. Они будут реализованы в десяти регионах Украины. Больше всего – на Киевщине, Одесщине и Полтавщине.



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Источник: https://twitter.com/vonderleyen/status/1608401940462899201?cxt=HHwWgsC41eHCmNIsAAAA
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