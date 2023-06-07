Эвакуация гражданских с Белгородской области: в ГУР сделали заявление

Украина готова рассмотреть обращение гражданских граждан об эвакуации из Белгородской области России, где проходят боевые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные рашистские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов с артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей", — заявил Андрей Юсов.

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По его словам, то, чем занимаются бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на территории Белгородской области – это фактически самооборона местного населения от фашистского путинского режима.

Юсов подчеркнул, что поддержка партизан со стороны местного населения растет. Есть немало людей, которые готовы брать в руки оружие, чтобы вместе с РДК бороться с путинским режимом, также есть и те, кто просит о защите.

"Так называемая "Российская Федерация" на сегодняшний день – это несостоятельное государство, на территории которого множество конфликтов. Центральная власть — неадекватна, и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют", — сказал Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская власть, похоже, не знает, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Почему столь пассивен Кремль? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



