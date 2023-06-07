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Эвакуация гражданских с Белгородской области: в ГУР сделали заявление

В ГУР подтвердили, Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации гражданских с Белгородской области

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина готова рассмотреть обращение гражданских граждан об эвакуации из Белгородской области России, где проходят боевые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Эвакуация гражданских с Белгородской области: в ГУР сделали заявление

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные рашистские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов с артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей", — заявил Андрей Юсов.


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По его словам, то, чем занимаются бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на территории Белгородской области – это фактически самооборона местного населения от фашистского путинского режима.

Юсов подчеркнул, что поддержка партизан со стороны местного населения растет. Есть немало людей, которые готовы брать в руки оружие, чтобы вместе с РДК бороться с путинским режимом, также есть и те, кто просит о защите.

"Так называемая "Российская Федерация" на сегодняшний день – это несостоятельное государство, на территории которого множество конфликтов. Центральная власть — неадекватна, и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют", — сказал Юсов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российская власть, похоже, не знает, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Почему столь пассивен Кремль? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 




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Источник: https://t.me/DIUkraine/2393
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:33

Молодці! Вони в першу чергу дбають про цивільних, щоб потім Бідосики не показувати світу. Саме населення утворює державу, саме про нього і треба дбати. А ми вже не просто руїни отримуємо, а мертві землі. Як у Біблії юдейського Бога про Вавілон: не буде заселеним. Оце так вікова пам'ять про Карлушу Катастрофічного. Оце так маразм Байден допоміг.


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