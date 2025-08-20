Эту поездку на Курщину генерал РФ запомнит на всю жизнь: бойцы ССО показали эксклюзивные кадры

Российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил тяжелые ранения в результате действий украинских воинов. Это произошло в ночь на 17 августа вблизи города Рыльска в Курской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сил Специальных Операций ВС Украины.

Бойцы ССО. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.

По имеющейся информации, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. Его срочно доставили на самолете в Москву.

По данным украинской прокуратуры, еще в 2023 году против Абачева было передано в суд обвинение. С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он напрямую отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.

Также Силы специальных операций показали эксклюзивное видео.

