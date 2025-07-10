Этого запрещено делать: в Воздушных силах обратились к украинцам с предупреждением

В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не выкладывать в сеть кадры со сбитыми ракетами после массированных обстрелов, чтобы не помогать россиянам распространять дезинформацию. Как передает портал "Комментарии", с соответствующим призывом к украинцам в эфире общенационального телемарафона обратился начальник коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Хочется еще обратиться ко всем. Много лишнего попадает в инфопространство. Я даже не говорю о работе противовоздушной обороны, а даже о последствиях. Когда попадают в кадр остатки, обломки ракет, среди которых есть управляемые зенитные ракеты, которыми сегодня собственно отражала оборона этот удар", — отметил Игнат.

По его словам, ракета ПВО, которая сбивает крылатую, или баллистическую ракету, ее фрагмент обязательно падает на землю. Люди не понимают, что публикуют, думая, что это вражеская ракета.

"Вражеские паблики забирают эти кадры и говорят, что (использовалась — ред.) зенитная ракета иностранного производства, якобы обстреливают сами себя и др. Таким образом и происходит дискредитация Сил обороны", — добавил начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 июля оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела в городе повреждения, пожары, многие районы столицы окутаны в дыму, есть пострадавшие и погибшие.

Стоит отметить, что кошмарить киевлян враг начал сразу после полуночи. Начиная с 01:03 в Киеве объявили воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дронами, а в Киевской ОВА сообщали о работе ПВО. Последствия вражеской атаки зафиксированы в шести районах столицы — Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.

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