logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Этого решения ждали все: Украина получила сверхважное обещание от союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Этого решения ждали все: Украина получила сверхважное обещание от союзников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЕС предоставляет Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы для поддержки экономики

25 февраля 2026, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейский Союз сделал важный шаг для поддержки финансовой стабильности Украины на ближайшие два года, снабжая страну необходимыми гарантиями для противостояния последствиям войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Этого решения ждали все: Украина получила сверхважное обещание от союзников

Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что это решение стало возможным благодаря поддержке лидеров ЕС, в частности, Урсулы фон дер Ляен, Антониу Средства и Роберты Мецоли.

"У нас есть еще один важный шаг к реализации решения о реальных финансовых гарантиях нашей безопасности и устойчивости на два года. Спасибо всем, кто работал над этим", – отметил Зеленский.

Этот шаг был осуществлен в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписала пакет законодательных решений, позволяющих выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Решение уже утвердила президент Европарламента Роберта Мецола, подчеркнув, что средства обеспечат бесперебойную работу государственных служб, обороноспособность страны, защиту общей безопасности и будут способствовать достижению длительного мира.

Зеленский также обсудил с фон дер Ляен вопросы энергетической устойчивости Украины. По договоренности Еврокомиссия будет способствовать ремонту инфраструктуры и укреплению энергосети, чтобы страна была подготовлена к следующей зиме. В то же время, средства частично будут направлять на усиление оборонных способностей, в частности на дроны, ракеты и другое военное вооружение.

Как уже писали "Комментарии", пока мир обсуждает мирное будущее и масштабное восстановление Украины, экологи предупреждают о скрытых угрозах окружающей среде. Они предостерегают: ускоренное восстановление, масштабные инвестиции и разминирование без соблюдения экологических норм могут нанести стране вред не меньше самой войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости