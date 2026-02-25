Этого решения ждали все: Украина получила сверхважное обещание от союзников

Рубрики
Европейский Союз сделал важный шаг для поддержки финансовой стабильности Украины на ближайшие два года, снабжая страну необходимыми гарантиями для противостояния последствиям войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.
Глава государства подчеркнул, что это решение стало возможным благодаря поддержке лидеров ЕС, в частности, Урсулы фон дер Ляен, Антониу Средства и Роберты Мецоли.
"У нас есть еще один важный шаг к реализации решения о реальных финансовых гарантиях нашей безопасности и устойчивости на два года. Спасибо всем, кто работал над этим", – отметил Зеленский.
Этот шаг был осуществлен в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписала пакет законодательных решений, позволяющих выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Решение уже утвердила президент Европарламента Роберта Мецола, подчеркнув, что средства обеспечат бесперебойную работу государственных служб, обороноспособность страны, защиту общей безопасности и будут способствовать достижению длительного мира.
Зеленский также обсудил с фон дер Ляен вопросы энергетической устойчивости Украины. По договоренности Еврокомиссия будет способствовать ремонту инфраструктуры и укреплению энергосети, чтобы страна была подготовлена к следующей зиме. В то же время, средства частично будут направлять на усиление оборонных способностей, в частности на дроны, ракеты и другое военное вооружение.
Как уже писали "Комментарии", пока мир обсуждает мирное будущее и масштабное восстановление Украины, экологи предупреждают о скрытых угрозах окружающей среде. Они предостерегают: ускоренное восстановление, масштабные инвестиции и разминирование без соблюдения экологических норм могут нанести стране вред не меньше самой войны.