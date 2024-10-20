Это возмутило Украину: что нашли в ракетах КНДР, которые сбили в Полтавской области

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил возмущение после того, как в северокорейской ракете, которую сбили на украинской территории, обнаружили компоненты, которые недавно были изготовлены западными технологическими компаниями.



Ракеты КНДР. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал на платформе X сообщение с реакцией на информацию о западных деталях в ракете КНДР, сбитой в сентябре в Полтавской области.

"Невозмутимо. Недавняя проверка северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно изготовленные западные компоненты. Путин и Ким еще имеют доступ к ним", — пишет Сибига.

Главный украинский дипломат обратился к западным партнерам решительно ответить на это, в частности, усилить санкции и экспортный контроль.

Как сообщает Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО), в сбитой ракете КНДР KN-23/24 содержатся компоненты компаний из Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и США. Большинство микроэлектроники было изготовлено американскими компаниями в период с 2021 по 2023 годы.

Также в НАКО указывают, что россияне используют большое количество западных компонентов в оружии, в частности в собственных истребителях, вертолетах, ракетах и дронах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может привлечь северокорейских военных к войне в Украине. Кроме того, известно направление, где Кремль начнет активно использовать солдат КНДР.

Также "Комментарии" писали о том, что в Северной Корее сообщили о мобилизации более миллиона человек для возможного участия в "священной войне".