Это угрожает жизни: военный назвал неожиданную опасность Telegram для солдат

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Slava Kot
Россияне могут определить местонахождение военного благодаря мессенджеру Telegram, после чего нанести удары по позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление добровольца 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, имеющего позывной "Осман".
Через социальные сети Россия может узнать местонахождение военного. Фото из открытых источников
Станислав Бунятов указывает, что россияне активно занимаются поиском украинских военных в мессенджере Telegram. Они с помощью специальных программ следят за украинским солдатом, пока не определяют его местонахождение, после чего могут нанести удар по позициям.
Чтобы этого избежать украинский военный рекомендует соблюдать превентивные меры:
Станислав Бунятов отмечает, что проблема связана не только с мессенджером Telegram, но и с другими социальными сетями, где враг может вычислить местонахождение солдата.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные рассказали, есть ли проблемы с азартными играми среди украинских солдат.
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