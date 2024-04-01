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Это угрожает жизни: военный назвал неожиданную опасность Telegram для солдат

Специальными программами и аппаратуре россияне мониторят социальные сети в поисках украинских военных. Благодаря геолокации Россия может определить точное местонахождение солдата.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Россияне могут определить местонахождение военного благодаря мессенджеру Telegram, после чего нанести удары по позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление добровольца 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, имеющего позывной "Осман".

Это угрожает жизни: военный назвал неожиданную опасность Telegram для солдат

Через социальные сети Россия может узнать местонахождение военного. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов указывает, что россияне активно занимаются поиском украинских военных в мессенджере Telegram. Они с помощью специальных программ следят за украинским солдатом, пока не определяют его местонахождение, после чего могут нанести удар по позициям.

"Сидят в чатах каналов и мониторят телеграмм аккаунты, принадлежащие военнослужащим, ставят за ними наблюдения до момента, пока в настройках телефона не включится геолокация, потом сами догадываетесь", — пишет военный.

Чтобы этого избежать украинский военный рекомендует соблюдать превентивные меры:

  • — не переходите по незнакомым ссылкам;
  • — уберите фото и описания, указывающие на вашу причастность к Вооруженным Силам;
  • — не разглашайте в чатах информацию о своей причастности к Вооруженным Силам;
  • — уберите личный никнейм в настройках аккаунта;
  • — выключите в настройках телефона геолокацию.

Станислав Бунятов отмечает, что проблема связана не только с мессенджером Telegram, но и с другими социальными сетями, где враг может вычислить местонахождение солдата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные рассказали, есть ли проблемы с азартными играми среди украинских солдат.

Также "Комментарии" писали об украинском солдате, который назвал то, что его больше всего раздражает в Украине.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/5488
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