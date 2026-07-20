Это точно добьет Путина: озвучен ошеломляющий прогноз, как Украина может "ослепить" российские атаки

Украина располагает несколькими механизмами, позволяющими нейтрализовать ретрансляторы, которые могут использоваться Россией для обеспечения атак беспилотниками с территории Беларуси. При этом часть таких объектов уже удавалось вывести из строя. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, вблизи украинско-белорусской границы ранее функционировали четыре ретранслятора, которые могли использоваться для поддержки работы российских беспилотников. В то же время, три из них прекратили работу после действий Украины.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что подробности проведенных операций остаются закрытыми. Он не стал уточнять, были ли задействованы диверсионные группы, ударные беспилотники или киберспециалисты. В то же время, по его словам, еще один ретранслятор со временем выключила самая белорусская сторона.

Ступак пояснил, что по принципу работы такие объекты похожи на башни мобильной связи, поэтому существует несколько способов их нейтрализации. Среди возможных вариантов он назвал применение украинских дронов, кибератаки на программное обеспечение, а также использование средств радиоэлектронной борьбы, способных подавлять или нарушать передачу сигнала.

Эффективность каждого из этих методов, по словам эксперта, зависит от месторасположения ретранслятора. Если он установлен в лесной местности, возможностей для его поражения или выведения из строя гораздо больше. Объекты, расположенные в населенных пунктах, создают дополнительные риски из-за плотной застройки и возможных последствий для гражданской инфраструктуры.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на масштабные обещания западных союзников по финансовой и военной поддержке Украины, темпы выделения средств могут оказаться значительно ниже ожидаемых. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя перспективы реализации пакета помощи, о котором шла речь во время саммита НАТО в Анкаре.