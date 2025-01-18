Это решение Трампа нанесет сокрушительный удар шансам Украины даже удержать линию фронта: детали

Чем ближе инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, тем больше беспокойство у Украины, ведь до сих пор неизвестно, каково видение новой администрации СЩП относительно российско-украинской войны. Любое решение Дональда Трампа уменьшить поток американского оружия, боеприпасов и шансов даже удержать линию, не говоря уже о том, чтобы выбросить российских захватчиков из своей земли. Об этом пишет военная обозреватель Sky News Дебора Хейнс.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает важно то, что любое урегулирование должно быть приемлемым для президента Украины Владимира Зеленского, который в течение последних нескольких месяцев упорно работал, чтобы убедить нового лидера США как союзника Киева и указать на глобальную угрозу, которую представляет Москва.

"Предыдущие заявления избранного президента о том, что он может прекратить конфликт за один день, стали менее обязательными. Генерал Кейт Келлог, его представитель в Украине и России, теперь говорит, что надеется достичь соглашения в течение первых 100 дней президентства Трампа", – отметила Дебора Хейнса.

Она отмечает, что Вашингтон имеет беспрецедентное влияние на ход войны в Украине. Так, военная поддержка США Вооруженным силам Украины сыграла ключевую роль в том, чтобы они смогли противостоять первоначальному полномасштабному вторжению Путина, начать контрнаступление, продолжить бои на востоке и начать собственное контрвторг. Западная Россия.

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