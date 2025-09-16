Это решение станет самым адским ударом для Путина: о чем идет речь.

Признание России государством-террористом поставит перед серьезной дилеммой бизнес в разных странах мира. Об этом заявил эксперт по коммуникациям инициативы Razom We Stand Максим Гардус в эфире 24 Канала.

Фото: из открытых источников

По его словам, в США снова внесли законопроект от двухпартийной группы — демократов и республиканцев, цель которой официально признать РФ спонсором терроризма. Гардус подчеркнул, что это решение потенциально значительно эффективнее, чем даже жесткие секторальные санкции.

Хотя объемы торговли между Россией и США незначительны, самый мощный эффект возможен при блокировании глобальных долларовых операций с Россией и аресте ее активов по всему миру.

Все зависит от политической воли в Белом доме, в частности, от решения президента Дональда Трампа. Пока ни одна из подобных инициатив не была реализована, но вероятность усиления давления растет.

Гардус подчеркнул, что такой юридический статус открывает возможность к жесткому трансграничному правовому преследованию любых компаний, имеющих дела с РФ. Это значительно серьезнее обычных санкций.

Он привел пример: если, скажем, индийский НПЗ заключит контракт с Россией, то рискует попасть под американские ограничения — включая подписавший соглашение менеджмент. В таком случае вопрос сотрудничества с РФ станет очень чувствительным.

