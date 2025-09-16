logo

BTC/USD

115541

ETH/USD

4519.71

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это решение станет самым адским ударом для Путина: о чем идет речь.
commentss НОВОСТИ Все новости

Это решение станет самым адским ударом для Путина: о чем идет речь.

Такое решение может повлечь за собой жесткое международное преследование компаний, ведущих торговлю с Россией, что нанесет серьезный удар по ее экономике.

16 сентября 2025, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Признание России государством-террористом поставит перед серьезной дилеммой бизнес в разных странах мира. Об этом заявил эксперт по коммуникациям инициативы Razom We Stand Максим Гардус в эфире 24 Канала.

Это решение станет самым адским ударом для Путина: о чем идет речь.

Фото: из открытых источников

По его словам, в США снова внесли законопроект от двухпартийной группы — демократов и республиканцев, цель которой официально признать РФ спонсором терроризма. Гардус подчеркнул, что это решение потенциально значительно эффективнее, чем даже жесткие секторальные санкции.

Хотя объемы торговли между Россией и США незначительны, самый мощный эффект возможен при блокировании глобальных долларовых операций с Россией и аресте ее активов по всему миру.

Все зависит от политической воли в Белом доме, в частности, от решения президента Дональда Трампа. Пока ни одна из подобных инициатив не была реализована, но вероятность усиления давления растет.

Гардус подчеркнул, что такой юридический статус открывает возможность к жесткому трансграничному правовому преследованию любых компаний, имеющих дела с РФ. Это значительно серьезнее обычных санкций.

Он привел пример: если, скажем, индийский НПЗ заключит контракт с Россией, то рискует попасть под американские ограничения — включая подписавший соглашение менеджмент. В таком случае вопрос сотрудничества с РФ станет очень чувствительным.

Как уже писали "Комментарии", возможное снятие американских санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" может открыть доступ к западным авиакомплектующим не только для Беларуси, но и косвенно для России. Такое мнение высказал военный эксперт и изготовитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского радио".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/geopolitics/rosiyu-mozhut-viznati-sponsorom-terorizmu-chomu-tse-krashhe-nizh_n2914626
Теги:

Новости

Все новости