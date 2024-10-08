"Это приговор государству": в ВСУ раскритиковали безразличие власти к коррупции

Отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу государству.

Государство эффективно не противодействует коррупции. Фото из открытых источников

"Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора за коррупцию в медико-социальных экспертных комиссиях – это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Вместо этого стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, с таким развитием событий нечего надеяться на качественные изменения в Украине.

"Можем разве дождаться, когда в тех, кто получил такой несправедливый "приговор", или в тех, кто его дал, будут стрелять", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.