logo

BTC/USD

61915.88

ETH/USD

2443.53

LTC/USD

65.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это приговор государству": в ВСУ раскритиковали безразличие власти к коррупции
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это приговор государству": в ВСУ раскритиковали безразличие власти к коррупции

Коррупция может стать угрозой для государства

8 октября 2024, 23:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу государству.

"Это приговор государству": в ВСУ раскритиковали безразличие власти к коррупции

Государство эффективно не противодействует коррупции. Фото из открытых источников

"Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора за коррупцию в медико-социальных экспертных комиссиях – это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Вместо этого стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, с таким развитием событий нечего надеяться на качественные изменения в Украине.

"Можем разве дождаться, когда в тех, кто получил такой несправедливый "приговор", или в тех, кто его дал, будут стрелять", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5402
Теги:

Новости

Все новости