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Это позорно и неэтично: нарушили обещания и поддерживают военную машину Путина

Профессор Йельского университета назвал компании, обещавшие покинуть российский рынок, однако до сих пор продают товары в РФ. Исследователь объясняет, что таким образом эти фирмы спонсируют войну против Украины.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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Более 1000 крупных компаний дали обещание покинуть Россию после полномасштабного вторжения в Украину. Однако исследователи указывают, что некоторые известные фирмы нарушили эти обещания и после 500 дней войны до сих пор остаются на российском рынке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Это позорно и неэтично: нарушили обещания и поддерживают военную машину Путина

Профессор Джефф Зонненфельд. Фото из открытых источников

Профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд описывал выход компаний из России и то, как они наносят стране-агрессорке серьезный финансовый и имиджевый удар. Исследование Йельского университета основывается на обличителях, экспертах на местах, работающих в России студентах, корпоративных документах и сообщениях СМИ.


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После 500 дней войны профессор Джефф Зонненфельд указывает, что часть компаний нарушает свои обещания выйти из российского рынка или сократить свое присутствие. В частности, это касается таких известных компаний как Heineken, Unilever, Philip Morris и производителя Oreo Mondelez.

"Эти компании нарушают свои обещания. Они функционируют как спекулянты военного времени. Это больше, чем разочаровывает. Это позорно и неэтично", – говорит Зонненфельд.

Профессор Джефф Зонненфельд указывает пример компании Heineken, получившей похвалу за обещание выйти из российского рынка. Тем не менее, компания имеет семь пивоварен в России и штат работников в 1800 человек. Кроме того, компания выпускает новую серию брендов, чтобы заполонить рынок других фирм, покинувших Россию.

"Потребители должны осознать, что, поддерживая эти компании, они поддерживают то, что подпитывает военную машину Путина", — считает Зонненфельд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шведские военные решают бойкотировать автомобили Volvo. Оказалось, что компания платит налоги в России.

Также "Комментарии" писали, что посол МИД отреагировал на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-10-23/index.html
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